У Миколаєві готують передових авіаційних навідників
У Миколаєві, на базі Спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних Сил України триває підготовка фахівців груп бойового управління авіації ЗС України за фахом “передовий авіаційний навідник”, які не мають льотної освіти та спеціальності з управління польотами авіації.
Як розповів керівник навчальної групи – старший викладач циклової комісії військово-спеціальних дисциплін (штурманської служби та бойового керування авіацією) центру підполковник Павло Джебженяк, курс підготовки фахівців триває два з половиною місяці і розділений на теоретичний та практичний етапи. У ньому беруть участь близько тридцяти військовослужбовців всіх видів Збройних Сил України.
Освоївши теорію, для практичного відпрацювання завдань за фахом “передовий авіаційний навідник” слухачі курсів були відряджені до авіаційних частин, що дислоковані на півдні України. Зокрема, на базі 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, що на Херсонщині, вони виконали вправи з ціленаведення вертольотів на наземні цілі, а в Миколаєві, на базі 299-ї бригади тактичної авіації – вправи з ціленаведення літаків СУ-25 на наземні цілі.
Завершиться курс з підготовки фахівців груп бойового управління авіації наприкінці липня підсумковими іспитами.