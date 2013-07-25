У Миколаєві готують передових авіаційних навідників

Як розповів керівник навчальної групи – старший викладач циклової комісії військово-спеціальних дисциплін (штурманської служби та бойового керування авіацією) центру підполковник Павло Джебженяк, курс підготовки фахівців триває два з половиною місяці і розділений на теоретичний та практичний етапи. У ньому беруть участь близько тридцяти військовослужбовців всіх видів Збройних Сил України.

Освоївши теорію, для практичного відпрацювання завдань за фахом “передовий авіаційний навідник” слухачі курсів були відряджені до авіаційних частин, що дислоковані на півдні України. Зокрема, на базі 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, що на Херсонщині, вони виконали вправи з ціленаведення вертольотів на наземні цілі, а в Миколаєві, на базі 299-ї бригади тактичної авіації – вправи з ціленаведення літаків СУ-25 на наземні цілі.

Завершиться курс з підготовки фахівців груп бойового управління авіації наприкінці липня підсумковими іспитами.