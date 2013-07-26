Делегація Збройних сил Туреччини відвідала Одеську військову академію

Генерал армії Хайрі Ківрікоглу оглянув музей навчального закладу

Одеський гарнізон з дружнім візитом відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил Турецької Республіки генерал армії Хайрі Ківрікоглу.

Метою візиту групи турецьких військовослужбовців до України – поглиблення військового співробітництва між сухопутними військами Збройних Сил України та Турецької Республіки, а також обговорення перспективних напрямів співпраці.

У причорноморському місті турецька військова делегація у супроводі начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Пушнякова, командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка та тимчасово виконуючого обов’язки начальника Військової академії (м.Одеса) генерал-майора Олега Гуляка ознайомилась з інфраструктурою, функціями та особливостями підготовки офіцерів у військовому навчальному закладі.

Зокрема, генерал армії Хайрі Ківрікоглу оглянув кафедри повітряно-десантної підготовки, тактики, розвідки, відвідав храм Рівноапостольних Кирила і Мефодія та музей навчального закладу. Він поцікавився технічним обладнанням навчальних класів, програмами підготовки офіцерів різних спеціальностей, роботою професорсько-викладацького складу. На згадку про свій візит генерал армії Хайрі Ківрікоглу залишив запис у Книзі поважних гостей, також українська та турецька сторони обмінялися пам’ятними подарунками.

Цього ж дня українські військові організували для своїх турецьких колег екскурсію визначними місцями Одеси, розповіли як про загальновідомі факти з історії міста, так і про турецький вплив на створення та розвиток причорноморського міста.