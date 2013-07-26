Триває підготовка до навчань “Бойова співдружність – 2013”

Сьогодні триває підготовка до участі Повітряних Сил Збройних Сил України в спільних навчаннях з бойовою стрільбою військ (сил) Військово-Повітряних Сил (Протиповітряної оборони, Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони, Сил повітряної оборони) збройних сил держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав “Бойова співдружність – 2013”.

Нещодавно, робоча група вітчизняного Командування Повітряних Сил з метою якісної підготовки до проведення спільного навчання провела рекогносцировку аеродрому базування авіаційного підрозділу Повітряних Сил України на військовому аеродромі Маринівка поблизу міста Волгоград. До складу групи увійшли начальник управління підготовки та застосування авіації – заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Ігор Черепенько, начальник оперативного управління – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Віктор Гамора та заступник начальника логістики з тилового забезпечення – начальник управління тилового забезпечення логістики Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Василь Максименко.

– В ході рекогносцировки ми ознайомилися з місцем проведення навчання та прийняли участь у конференції з питань забезпечення участі підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України у навчанні “Бойова співдружність – 2013”. Під час робочого візиту обговорили необхідність укладання Технічної угоди з російською стороною та надання матеріально-технічної підтримки стороною, що приймає. Також обговорили питання щодо порядку проживання, харчування, медичного обслуговування, тилового забезпечення особового складу учасників навчання, навігаційного забезпечення та охорони і оборони авіаційної техніки, проходження митного та прикордонного контролю, – зазначив генерал-майор Віктор Гамора. – Переконаний, що участь у заході сприятиме поглибленню співробітництва між Збройними Силами України та державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав у сфері протиповітряної оборони на двосторонній основі, – додав він.

Крім питань участі Повітряних Сил ЗС України у спільних заходах на полігоні Ашулук та здійснення пусків керованих ракет по повітряних цілях, також було обговорено проведення в рамках міжнародного військового співробітництва щорічного двохстороннього командно-штабного тренування з органами управління та черговими силами з ППО Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-повітряних сил Російської Федерації, яке заплановане на осінь поточного року.