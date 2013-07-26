ООН перевірило готовність українців у Конго до дій в екстремальних умовах

Інспекційний захід було проведено відповідно до плану Місії ООН з всебічної перевірки підпорядкованих військових контингентів у місті Гома, де знаходиться основна база українських миротворців.

Представники комісії, які представляють в Організації Об’єднаних Націй Єгипет, Індію та Південно-Африканську Республіку, взяли участь у брифінгу, під час якого ознайомилися зі структурою, основними завданнями окремого вертолітного загону та особливостями виконання миротворчих завдань на сході країни за підсумком семи місяців. Також тут були розглянуті варіанти дій українських вертолітників у разі загострення безпекової ситуації. Зокрема, схеми переміщення особового складу та військової техніки, посилення охорони і оборони об’єктів, питання управління підрозділами через військові засоби зв’язку.

Протягом декількох годин у базовому таборі та на вертолітному майданчику аеродрому Гома було проведено комплексну перевірку озброєння, майна, авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки.

Особливу увагу комісія звернула на дії особового складу в умовах підвищення ступеню бойової готовності, злагодженість підрозділів у разі виникнення пожеж та стихійних лих. В рамках перевірки проведено тренування дій взводу охорони з відбиття нападу умовного противника на один з постів спостереження та дій нештатної пожежної команди вертолітного загону в разі загорання об’єкту в автомобільному парку.

– Я переконався, що український окремий вертолітний загін по праву називають гордістю Місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Перевірка показала, що українські миротворці є справжніми професіоналами військової справи та готові виконувати покладені на них завдання в умовах різної тактичної обстановки, – підкреслив голова комісії підполковник Хемачандра.

Варто зазначити, що цього ж дня, за завданням Місії ООН, два екіпажі українських Мі-24 виконали польоти на розвідку місцевості у потенційно небезпечні райони на сході Демократичної Республіки Конго.