Лебедєв взяв участь в урочистих заходах до Дня флоту України

У заході також взяли участь керівники міської ради, заступник міністра оборони Артуро Бабенко, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, інші посадові особи.

Після покладання визначена група військовослужбовців ВМС пройшла урочистим маршем перед міністром оборони Павлом Лебедєвим.

Згодом у Культурно-інформаційному центрі Міністерства культури України відбулося урочисте зібрання до Дня флоту України.

Вітаючи військових моряків та ветеранів флоту, міністр оборони Павло Лебедєв зробив акцент на тому, що Збройні Сили України стоять на шляху реформування, і це позитивно позначиться на їх подальшій долі.

– Ви знаєте, що у 2012 році Військово-Морським Силам підняли в два рази грошове забезпечення. У цьому році і до 2014 уряд прийняв рішення збільшити грошове забезпечення всьому особовому складу Збройних Сил України. Грошове забезпечення для військовослужбовців перевищить середню зарплату по країні, досягне рівня від 4 тисяч гривень для молодшого офіцерського складу, і до 7-8 тисяч для старшого складу, – зазначив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Також Павло Лебедєв наголосив, що вже розроблені та реалізуються комплексні рішення щодо забезпечення житлом військовослужбовців. Так, керівництвом оборонного відомства заплановано будівництво більше 20 тисяч квартир для військовослужбовців до 2017 року.

– Фінансовим ресурсом для проведення реформи ЗС України на 2013-2017 роки на це передбачено 1,2 мільярди гривень, – повідомив він.

Сьогодні ж міністр оборони України вручив 6 військовослужбовцям ВМС ЗС України ордери на квартири. А 30 молодшим офіцерам, мічманам, прапорщикам, старшинам і матросам за ініціативи Павла Лебедєва було вручено грамоти та грошові премії від Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя.

Міністр оборони під час виступу на урочистих зборах також нагадав, що цього року закінчується призов на строкову службу і з наступного року Збройні Сили України комплектуватимуться на принципах виключно професійної контрактної армії.

За словами Павла Лебедєва, будуть також оптимізовані структура і управління Збройних Сил і Міністерства оборони.

– Поставлено завдання протягом двох років перейти на міжвидовий принцип побудови Збройних Сил, це підвищить в рази бойову ефективність підрозділів, – зазначив він.

Також в ході урочистих зборів група офіцерів ВМС України за успіхи в службі заохочена достроковим присвоєнням чергових військових звань.