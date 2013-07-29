На Житомирщині відбулись навчання зі стрільбою механізованої бригади

Здійснивши марш на полігон, особовий склад гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону та мінометної батареї механізованого батальйону бригади підготував вогневі позиції до ведення вогню та командно-спостережні пункти до роботи, провів розвідку та засічку цілей. Бойові стрільби воїни-артилеристи виконували вночі і вдень – освітлювальними та осколково-фугасними снарядами.

За словами начальника артилерії бригади підполковника Олега Шевчука, особовий склад батарей показав високий рівень навченості та готовності до виконання бойових завдань.

– Подібні виходи на полігон є кульмінацією заходів бойової підготовки, справжньою перевіркою воїнів-артилеристів, – говорить гвардії підполковник Олег Шевчук. – Я задоволений підготовкою особового складу батарей, адже підрозділи точно у визначений строк виконали всі поставлені завдання.

За результатами проведення тактичних навчань відзначено гвардії капітана Богдана Прилуцького, гвардії старшого сержанта Євгена Крота та гвардії молодшого сержанта Сергія Войцішука. Серед мінометників кращими показали себе гвардії молодший сержант Василь Берук та гвардії старший солдат Євген Іванісов.