На Львівщині відбувається водолазний збір

До заходу, який очолює викладач кафедри інженерної техніки Академії сухопутних військ майор Дмитро Окіпняк, залучено близько 20 фахівців-водолазів із військових частин Збройних Сил України.

– Під час практичних занять водолази будуть занурюватися на глибину до 20 метрів із спорядженням різного типу, яке використовується в Українському війську. Передуватиме практичним заняттям теоретична підготовка та медичний огляд із здійсненням спусків в барокамери (поточні декомпресійні камери), де буде перевірена готовність військовослужбовців до тривалого перебування під водою. Наприкінці збору будуть проведені іспити на присвоєння класної кваліфікації, – розповів майор Дмитро Окіпняк.

Також офіцер зазначив, що для отримання кваліфікації кожен водолаз повинен провести не менше 20 годин практичних спусків, враховуючи те, що тривалість одного спуску має становити не менше однієї години.

Після закінчення зборів, водолази зможуть виконувати підводно-технічні, евакуаційно-рятувальні та пошукові роботи.