Заступник Міністра оборони Можаровський провів прийом громадян

30 липня в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України за дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва заступник Міністра оборони – керівник апарату Володимир Можаровський провів прийом громадян з особистих питань.

На прийом до Міністра оборони України записалось 10 відвідувачів. Так як нещодавно Управлінням по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони було започатковано новий порядок запису до громадської приймальні – за тематикою звернень, то переважна більшість питань відвідувачів цього разу стосувалася кадрових питань – подальшого проходження служби та вирішення житлового питання – забезпечення службовим житлом.

Під час заслуховування звернень заступник Міністра оборони відразу шукав шляхи їхнього позитивного розглядання.

Підбиваючи підсумки прийому громадян, Володимир Можаровський наголосив на важливості забезпечення гармонійної єдності інтересів військової служби і потреб кожного військовослужбовця. А це можливе на засадах дотримання вимог статутів і законів, дія яких має бути одноковою для всіх.

Тож за підсумками проведеного прийому заступник Міністра оборони – керівник апарату Володимир Можаровський доручив взяти на посилений контроль виконання доручень по “гострим” питанням, які були порушені в ході прийому громадян, а по питанням з регіонів дав доручення створити відповідні комісії з виїздом на місця і розібратися із проблемами.