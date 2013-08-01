Військовослужбовці отримують підтримку у складних життєвих ситуаціях

Її чоловік, солдат військової служби за контрактом Андрій Олійник, 25 липня цього року загинув під час проведення занять з бойової підготовки на 240-му Центрі підготовки підрозділів у Житомирській області.

Фонд, створений за ініціативи Міністра оборони України Павла Лебедєва, не залишився осторонь біди молодої жінки – допоміг у скрутну хвилину, адже вона залишилася одна з дворічним сином.

Павло Лебедєв висловив співчуття родині загиблого військовослужбовця.

– Ми робимо все можливе, щоб військовослужбовці та їх сім’ї відчували реальну підтримку в складних життєвих ситуаціях, – зазначив Міністр оборони України.

Павло Лебедєв зауважив, що сьогодні Збройні сили України переживають найбільш масштабну реформу за роки незалежності. Інтенсивність бойової підготовки зростає в рази, як і вимоги до безпеки навчань.

Діяльність Фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник” спрямована на надання допомоги військовослужбовцям та їх сім’ям. За 5 місяців роботи Фонд надав фінансову допомогу 10 родинам військовослужбовців на загальну суму близько 95 тисяч гривень.