Танкісти 28-ї окремої бригади провели навчальні стрільби





У рамках тритижневого польового виходу на Широколанівський загальновійськовий полігон, що на Миколаївщині, екіпажі танкового батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ виконують вправи навчальних стрільб штатним артилерійським пострілом з танка Т-64БВ вдень та вночі. Захід проводиться під керівництвом заступника командира бригади підполковника Андрія Войлокова.

За словами командира танкового батальйону майора Віталія Бондарева, під час занять з вогневої підготовки особовий склад підрозділу на навчальних місцях тренується у виконанні вправи стрільб з озброєння танка і метання ручної імітаційної гранати, проведенні розвідки цілей спостереженням, визначенні вихідних установок для їх ураження та цілевказівок, введенні метеоданих у танковий балістичний обчислювач, рішенні вогневих задач, а також закріплює знання матеріальної частини озброєння.

– Вихід на полігон організовано з метою вдосконалення командних та методичних навиків командирів під час проведення занять з бойової підготовки, набуття ними практичних навичок в управлінні вогнем, перевірки навченості екіпажів у виконанні вправ контрольних та бойових стрільб, – зазначив офіцер.

Головна увага під час занять звертається на злагодження особового складу, чіткість дій екіпажів та дотримання заходів безпеки.

– Цього року кількість запланованих пострілів у порівнянні з попередніми зросла у декілька разів, – зазначив заступник 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади підполковник Андрій Войлоков. – Це дозволить нам якісно підвищити навченість особового складу, підготувати його, а також надати можливість командирам танкових взводів вдосконалити особисті уміння в керуванні вогнем підрозділу, оцінці цілей за їх важливістю.

Завершиться польовий вихід воїнів-танкістів на Широколанівському полігоні виконанням вправ бойових стрільб штатним артилерійським пострілом в умовах оборонного бою.