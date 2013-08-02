Українські миротворці у Косово передислокувались

Сьогодні, 2 серпня, о 6 ранку за місцевим часом відповідно до наказу командира багатонаціональної бойової групи “East” полковника американської армії Девіда Вудса військовослужбовці національного контингенту 17-ї ротації завершили місію на військовій базі “Cabra” і трьома автоколонами перемістилися до базового табору “NothingHill” для виконання подальших бойових розпоряджень Командування сил KFOR.





Впродовж трьох тижнів українські миротворці зі складу чотирьох спеціальних взводів під загальним командуванням заступника командира національного контингенту капітана Миколи Верпети цілодобово забезпечували охорону зазначеного військового об’єкта, несли службу на спостережних постах, а також здійснювали автомобільні та піші патрулювання за маршрутами, що проходять як населеними пунктами, так і прилеглими гірськими ділянками доріг на півночі краю. Як підсумував командир національного контингенту майор Володимир Кокорєв, усі бойові розпорядження, поставлені командуванням багатонаціональної бойової групи “East” щодо виконання завдань на базі “Cabra”, були виконані вчасно, в повному обсязі і на належному рівні.

Слід зауважити, що командування українського миротворчого контингенту та командири спеціальних взводів постійно зосереджують увагу на ретельній підготовці особового складу й детальному роз’ясненню їм специфіки виконання бойових розпоряджень в тих чи інших умовах. Для попередження розбіжностей, виникнення непередбачуваних обставин постійно здійснюються рекогносцирувальні патрулі у визначеній зоні інтересів багатонаціональної бойової групи “East”.

Базовий табір “NothingHill”, де впродовж наступних трьох тижнів виконуватимуть завдання миротворці національного контингенту, знаходиться на півночі Косово у 120 кілометрах від пункту постійної дислокації американської військової бази “Bondsteel”. Тут українські військові на визначений час замінять польських у цілодобовій охороні району спостережного посту “COOKE”, зони посадки вертольотів, периметру, КПП та інших важливих об’єктах бази, проводитимуть ескорт колон цивільних і військових транспортних засобів, відпрацьовуватимуть дії в ситуаційно–аналітичних патрулях (SAP), а також здійснюватимуть VCP – мобільний контроль транспортних засобів. У тому числі у вечірній час, в умовах напруженої обстановки, враховуючи нестабільність поведінки місцевого населення, яке проживає на півночі Косово.

Виконання даних завдань здійснюватиметься на ротаційній основі з періодичністю, визначеною командиром національного контингенту.

У період несення служби на військовій базі “NothingHill” де, до речі, комендантом офіцер ЗС України майор Володимир Воловик, український підрозділ тактично буде підпорядкований передовому командному посту багатонаціональної бойової групи “East”, що дислокується на військовій базі поблизу населеного пункту Ново Село.