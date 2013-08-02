Військовослужбовці ВДВ відзначають професійне свято

У селищі Гвардійське, де дислокується 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада Високомобільних десантних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, в святкових урочистостях взяли участь командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Руслан Хомчак, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, народні депутати України, численна кількість гостей з різних областей та регіонів України, ветерани Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил та ВДВ, молодь та духовенство.

Перед початком святкування професійного свята відбулося покладання квітів до Пам’ятника загиблим десантникам 8-ї парашутно-десантної роти та пам’ятника Василю Пилиповичу Маргелову. Продовжилися заходи на стадіоні селища з шикування особового складу “крилатої піхоти”, виносу Бойового прапору з’єднання та святкового мітингу. Почесні гості виказали воїнам-десантникам слова вдячності за сумлінне виконання службових обов’язків. Від імені керівництва оборонного відомства та Генерального штабу генерал-майор Руслан Хомчак нагородив кращих військовослужбовців бригади. А командир бригади полковник Юрій Содоль привітав зі святом особовий склад та ветеранів-десантників.

Кульмінаційним продовженням свята і справжнім видовищем стало виконання показових стрибків з парашутом спортсменами-парашутистами, екстремальний показовий виступ воїнів розвідувально-десантної роти бригади, розіграш різноманітних тактичних епізодів, виконання одного з нормативів розрахунками зенітних установок, а також демонстрація бойових можливостей парашутно-десантного відділення на БМД-2 тощо. Також присутні мали можливість ознайомитися зі зразками бойової та спеціальної техніки тощо.

У Житомирі на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади Сухопутних військ ЗС України також відбулися заходи за участю ветеранів частини та почесних гостей. Під час урочистого шикування особового складу командир 95-ї окремої аеромобільної бригади полковник Михайло Забродський подякував десантникам за сумлінну службу та вручив нагороди кращим.

Також традиційно відбулося покладання гірлянди та квітів до пам’ятника Десантнику №1 генералу армії В.П. Маргелову, показові виступи військовослужбовців частини в діях на озброєнні та техніці, демонстрація прийомів рукопашного бою, плац-дефіле у виконанні військового оркестру бригади, показ військової техніки та озброєння, повітрянодесантної техніки, що знаходяться на озброєнні 95-ї окремої аеромобільної бригади та святковий концерт.

У 79-й Миколаївській аеромобільній бригаді свято почалося на плацу з’єднання, де ветерани військ ВДВ привітали присутніх з професійним святом і побажали десантникам бригади міцного здоров’я та успіхів у бойовій підготовці. Потім почесні гості поклали квіти до погруддя легендарного командувача ВДВ Героя Радянського Союзу генерала-армії Василя Маргелова. Командир з’єднання полковник Олексій Шандар побажав підлеглим всього самого найкращого, а заступник командувача ВДВ Сухопутних військ ЗС України полковник Володимир Хоружий вручив військовослужбовцям, що особливо відзначилися грамоти та цінні подарунки. На стадіоні з’єднання десантники продемонстрували все, чому навчилися за час служби в ВДВ. Тут були і стрибки з парашутом з літака Ан-2, і прийоми рукопашного бою, і майстерне володіння стрілецькою озброєнням і військовою технікою.

У Львові військовослужбовців 80-го окремого аеромобільного полку, колишніх військовослужбовців, ветеранів ВДВ традиційно привітав з урочистим днем командир частини полковник Віктор Копачинський. До його теплих слів приєдналися голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Володимир Загорський та інші. А начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України генерал-майор Іван Чубенко передав їм вітання начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

Цього дня Почесною грамотою голови Львівської обласної державної адміністрації було нагороджено офіцерів – полковника Віктора Копачинського, майорів Володимира Кобилянського, Івана Бережного. Оголошено подяку капітану медичної служби Тетяні Трач, старшим лейтенантам Сергію Кречко, Артему Бережному. Подякою було відзначено заслуги підполковника Ігоря Скибюка. Цінні подарунки отримали з нагоди свята підполковник Андрій Ковальчук та інші військовослужбовці, а грамоти – старшина розвідувальної роти Іван Вернигора з колегами.

У рамках Дня відкритих дверей на базі частини відбулися показові виступи бойової навченості різних підрозділів полку, тактичних дій аеромобільно-десантного взводу. На святі виступили самодіяльні колективи 58 гарнізонного будинку офіцерів. Також відбулося урочисте відкриття переобладнаної будівлі полку під житло для 216 військовослужбовців-десантників військової служби за контрактом.

– Особисто Міністром оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України робиться все можливе на сьогодні задля того, аби вирішити найсуттєвішу із соціальних проблем військовослужбовців Збройних Сил – забезпечення житлом. Як бачимо, спільними зусиллями її можна вирішити, – зазначив, вітаючи десантників, генерал-майор Іван Чубенко.

Варто зазначити, що відкриття відбулося за безпосередньої участі голови Львівської ОДА Віктора Шемчука, який після огляду приміщення настільки перейнявся введенням у експлуатацію нового гуртожитку для військовослужбовців контрактної армії, що прийняв рішення передати у кожну кімнату відреставрованого приміщення по телевізору “Електрон” для того, аби після важкої служби військові мали змогу комфортно відпочити.

У свою чергу командир 80-го окремого аеромобільного полку полковник Віктор Копачинський подякував губернатору області за щедрий подарунок та зазначив, що реконструкція гуртожитку тривала близько трьох років, і на її проведення із державного бюджету було виділено 18 млн. грн.

У 8 окремому полку спеціального призначення Сухопутних військ Збройних Сил України з нагоди святкування 83-ї річниці від дня створення повітряно-десантних військ та Дня Високомобільних десантних військ Збройних Сил України також відбувся День відкритих дверей. Сотні мешканців та гостей міста Хмельницький завітали до спецпризначенців на урочистості з нагоди свята.

Цього дня на плацу військової частини відбулося урочисте шикування особового складу з внесенням Державного Прапора України та Бойового прапора полку. Командир частини підполковник Олег Нечаєв привітав підлеглих, ветеранів ВДВ, представників ветеранських організацій зі святом.

Після покладання квітів до підніжжя пам’ятника “Воїнам-афганцям” командир і його заступники в урочистій обстановці провели своєрідний обряд посвячення у воїнів-розвідників півтори сотні новоспечених військовослужбовців-контрактників та молодих лейтенантів, які буквально кілька днів тому виконали свій перший у військовій службі стрибок з парашутом, вручивши кожному блакитний берет і смугастий тільник.

Продовжилося свято ознайомленням гостей частини, ветеранів Збройних Сил, батьків військовослужбовців з розташуванням військової частини, побутом, з умовами проживання військових розвідників.

Після показу зразків озброєння, спеціальної та військової техніки, демонстрації можливостей повітрянодесантного комплексу, на стадіоні військової частини відбулося справжнє “бойове” по-десантному видовищне шоу.