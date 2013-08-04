Захисники неба Батьківщини – на службі і у будні, і в свята…

Свято розпочалося з урочистого шикування особового складу Командування та військових частин Повітряних Сил гарнізону на площі Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького.

Відкриваючи офіційну частину заходу, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак привітав присутніх із святом зазначивши, що Повітряні Сили, пройшовши складний шлях формування та розвитку, за короткий період стали одним з головних носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України.

– Нам вдалося досягти єдності управління та взаємодії силами й засобами авіації, зенітних ракетних військ та радіотехнічних військ, створити єдину систему контролю повітряного простору. Щоденно до бойового чергування з протиповітряної оборони залучаються понад 2200 чоловік особового складу та близько 400 одиниць озброєння і військової техніки. Кожного дня черговими силами здійснюється супроводження до 1500 повітряних цілей. У тому, що Повітряні Сили сьогодні є боєздатним видом українського війська, вирішальна заслуга кожного солдата, сержанта, офіцера і генерала, – наголосив генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Вподовж мітингу теплі слова вітань на адресу вартових неба звучали з вуст першого командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Анатолія Торопчина, голови Громадської ради при Міністерстві оборони України генерал-майора Юрія Михайленка, заступника Вінницького міського голови Андрія Реви.

Вітаючи військовослужбовців Повітряних Сил із святом Архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський Сімеон та архієпископ Білоцерківський і Богуславський Августин провели освячення присутніх військовослужбовців та передали командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України ікону святого пророка Іллі, якого проголошено заступником Повітряних Сил Збройних Сил України.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Броніслав Жуковський та Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак вручили кращим військовослужбовцям відзнаки та грамоти від Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Після урочистого мітингу відбувся виступ взводу Почесної варти та святковий концерт Центру військового музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України. Водночас усі охочі мали змогу скуштувати солдатської каші, адже поблизу літнього театру Центрального парку культури та відпочинку були розгорнуті польові кухні.

Продовжилися урочистості на території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. Генерали та офіцери Командування виду, ветерани Збройних Сил, запрошенні посадові особи поклали квіти до стели “Повітряні Сили Збройних Сил України” та оглянули експозицію Військово-історичного музею Повітряних Сил Збройних Сил України. Вона, до речі, поповнилася новим експонатом – літаком МіГ-17.

Варто зазначити, що цього дня у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України відбувся “День відкритих дверей”, тож оновлену експозицію музею, на якій представлені зразки авіаційної, ракетної, зенітної ракетної техніки та техніки радіотехнічних військ мали змогу оглянути усі бажаючі.

У Євпаторійському зенітно-ракетному полку також урочисто відзначають День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Після внесення Державного Прапору України, командир полку полковник А.Матвієнко привітав особовий склад зі святом та подякувавши за службу, заохотив кращих військовослужбовців полку грамотами і подяками.

Для натхнення і сили, в подальшому вірно стояти на охороні повітряних кордонів країни, особовий склад поблагословив та освятив священнослужитель Свято – Миколаївського Собору міста Євпаторії отець Володимир.

Завершились урочистості великим концертом презентованим Євпаторійським міським Центром дозвілля, на якому виступив театр – балет на ходулях, ансамбль східного танцю та ще багато інших вокалістів та артистів. У відповідь полк подякував гостям частуванням стравами польової кухні та солодощами. А демонстрація військовослужбовцями озброєння і бойової техніки, запевнила усіх, що захист повітряного простору України – у надійних руках!