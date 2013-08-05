Постраждалих у ДТП в Білорусі українців евакуюють літаком ЗСУ

В подальшому військові льотчики відбудуть до білоруського Вітебська для здійснення аеромедичної евакуації на Батьківщину українських громадян, які отримали важкі травми внаслідок ДТП наприкінці минулого тижня поблизу районного центру Орша (Вітебська область, Республіка Білорусь).

Бригаду військових медиків Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, яка під час перельоту здійснюватиме комплекс медичних заходів з метою безпечного транспортування хворих, очолить підполковник медичної служби В’ячеслав Кондратюк.

Слід зазначити, що це вже четверта протягом місяця місія аеромедичної евакуації тяжкохворих до лікувальних закладів, яку здійснюватимуть військові льотчики.

Довідка. Реанімаційно-операційний літак Ан-26 «Віта» одночасно може транспортувати чотирьох «лежачих» хворих або 12 поранених у положенні «сидячи».

На літаку є можливість виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне лікування та хірургічне втручання. Операційна літака оснащена спеціальним операційним столом, апаратом для штучної вентиляції легенів «Роза-5», кардіомонітором та кардіостимулятором, а також іншими приладами.

У палаті інтенсивної терапії на борту літака розміщено 4 ліжка для хворих чи поранених, дефібрилятор, портативний апарат для ультразвукових досліджень, шафи для збереження медикаментів, стерильного матеріалу для перев’язок. Кожне місце оснащене кисневою маскою, кнопкою виклику медперсоналу та додатковим освітленням.

В операційній та палаті інтенсивної терапії вмонтовані бактерицидні випромінювачі та кондиціонер-обігрівач. З метою автоматичної роботи літака встановлено допоміжну електростанцію, яка забезпечує енергоживлення медичної апаратури.