У Севастополі з неофіційним візитом перебуває корабель ВМС США “Балклі”

Програмою візиту заплановані відвідування корабля військовослужбовцями ВМС ЗС України, зокрема, персоналом навчально-тренувального центру морських операцій з метою участі у теоретичних семінарах з питань проведення догляду суден під час проведення морських операцій з перехоплення, а також огляду тактичного спорядження та озброєння, обговорення питань щодо залучення персоналу сил спеціальних операцій до участі у догляді суден. А члени екіпажу есмінця ВМС США побувають у навчально-тренувальному центрі морських операцій українських ВМС, де візьмуть участь у теоретичних семінарах з питань проведення догляду суден під час проведення морських операцій з перехоплення, спостерігатимуть за практичною демонстрацією тактичних прийомів дій персоналу доглядової та штурмової команди, обміняються відповідним досвідом практичних дій з українськими колегами.

У штабі флоту в перший день візиту відбулася протокольна зустріч першого заступника командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Єлісєєва з американськими моряками. Окрім командира корабля капітана 2 рангу Метью Філліпса, у зустрічі від американської сторони також взяли участь військово-морський аташе при Посольстві США в Україні капітан 3 рангу Леонід Хмелевський і заступник командира тактичного з’єднання кораблів капітан 1 рангу Філіпс Собек.

– Співпраця флотів України і США триває вже практично 20 років, і з кожним роком поглиблюється і розширюється, – наголосив віце-адмірал Сергій Єлісєєв.

Перший заступник командувача національного флоту додав, що українські ВМС відчувають суттєву підтримку і допомогу з боку ВМС США в процесі підготовки активів ВМС ЗС України у складі фрегата “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом і доглядовою командою на борту до участі в операціях з протидії піратству на морі “Океанський щит” і “Аталанта”.

Американські військові моряки подякували українським колегам за гостинність і висловили свою готовність до обміну досвідом в питанні протидії піратству на морі.

6 серпня відбулася протокольна зустріч з американськими військовими моряками у Севастопольській міській державній адміністрації.

Програма візиту, який триватиме до 9 серпня, також передбачає екскурсії для особового складу есмінця, проведення дружнього матчу по футболу між українськими і американськими моряками.