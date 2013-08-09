Ліберія. Безперебійний зв’язок за будь-яких обставин

Уже протягом шести місяців виконують завдання у Ліберії військовослужбовці 18-ї ротації 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН, де командиром військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс. Незважаючи на складні кліматичні умови, протягом цього періоду наші земляки виконували польоти по всій території Ліберії, здійснюючи повітряне супроводження військ та патрулювання вздовж кордонів, перевозячи персонал Місії та вантажі, проводячи медичне транспортування місцевого населення тощо.

Відмінне виконання завдань – це відповідальність та професіоналізм кожного військовослужбовця, зокрема й військового зв’язківця. Двадцять п’ять військовослужбовців відділень зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів і сьогодні забезпечують український контингент безперебійним зв’язком за будь-яких обставин. Від їх вміння, від стану справності техніки залежить виконання поставленого завдання усіма підрозділами загону.

На “озброєнні” миротворців-зв’язківців знаходяться радіолокаційна та радіосвітлотехнічна техніка забезпечення польотів, рухомі та переносні засоби, станції супутникового та проводового зв’язку. Все це дозволяє у повному обсязі створювати надійні, стійкі та безперервні радіотехнічні умови для забезпечення польотів вдень та вночі в простих та складних метеоумовах екіпажів на вертольотах Мі-8 та Мі-24. Крім того, забезпечувати командування загону зв’язком з керівним складом ЗС України та підпорядкованими підрозділами, екіпажами гелікоптерів під час виконанням ними завдань у повітрі.

– У період 18-ї ротації фахівці відділень забезпечили зв’язком 116 льотних змін з оцінками “добре” та “відмінно”, здійснили понад 360 телефонних та більш як 400 службових переговорів, відправили та отримали понад 420 телеграм, проведли близько 50 відеоконференцій з керівництвом ЗС України, – розповідає начальник зв’язку і радіотехнічного забезпечення – заступник начальника штабу 56-го окремого вертолітного загону підполковник Сергій Тазюк.

У той же час слід підкреслити, що сама по собі техніка, якою б досконалою вона не була, не створить зв’язок. Він забезпечується, насамперед, людьми.

Із когорти кращих командир 56 окремого вертолітного загону відзначає начальника відділення зв’язку капітана Анатолія Чумаченко, начальника радіовузла старшого прапорщика Миколу Попеска, чергового зі зв’язку групи радіотехнічного забезпечення старшого прапорщика Олексія Кулагу, механіка телефоніста радіостанції Р-161 молодшого сержанта військової служби за контрактом Олексія Кучера.

Довідка. З початку виконання завдань 18-ю ротацією 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії перевезено майже 6350 пасажирів і близько 69 тонн вантажу. Наліт екіпажів на верт