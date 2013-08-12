На Харківщині триває табірний збір першокурсників ХУПС

Обов’язковий курс первинної військово-професійної підготовки проходять понад 300 першокурсників, 23 з яких є представницями чарівної статі.

Майже півсотні офіцерів з числа викладачів та керівного складу шістьох факультетів університету проводять заняття з курсантами з військової топографії, загальної тактики, стройової, інженерної та вогневої підготовки.

– У наметовому містечку для курсантів створені усі необхідні умови. За процесом становлення молодих військовослужбовців постійно стежать командири, викладачі, військові лікарі та інші фахівці, – розповів начальник табірного збору, начальник інженерно-авіаційного факультету полковник Юрій Миргород.

Вже на цього тижня першокурсники розпочнуть проведення стрільб з автомату Калашникова та візьмуть участь у заняттях з тактичної підготовки, де на практиці відпрацюють питання ведення наступального та оборонного бою.

Після завершення курсу первинної військово-професійної підготовки першокурсники складуть Військову присягу на вірність українському народові.