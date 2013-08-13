Учасники табору “Легіон” завітали до львівських десантників

За підтримки керівництва оборонного відомства та з метою популяризації військової служби за контрактом серед молоді розташування 80-го окремого аеромобільного полку Високомобільних десантних військ Збройних Сил України відвідали учасники двотижневого пластового табору “Легіон”.

Близько вісімдесяти юнаків з усіх областей нашої держави, яким виповнилося 15 років, під опікою заступника командира полку з виховної роботи підполковника Валентина Радика детально ознайомилися з інфраструктурою військової частини. Вони відвідали розташування десантних рот, укомплектованих військовослужбовцями строкової служби, оглянули приміщення нещодавно уведеного в експлуатацію гуртожитку на сорок кімнат для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також вони мали можливість скласти свою думку про соціально-побутові умови життєдіяльності десантників, а також скуштувати справжній солдатський обід.

Підкріпившись, пластуни відвідали заняття з рукопашного бою розвідувального підрозділу полку, оглянули зразки стрілецької зброї, що є на озброєнні у десантників, та оглянули експозицію Воєнно-історичного музею 58-го будинку офіцерів (музей ПрикВО).

Старший пластун Орест Гривнак розповів, що усі учасники табору належать до “Ордена Залізної Остроги”. Відвідування військової частини для них є не випадковим. За його словами, “Легіон” – це пластовий табір, який має сприяти самопізнанню учасників, пошуку ними свого покликання та шляху в житті через спеціальну систему тренінгів, вправ, занять та змагань. З 2005 року організатори, окрім табору, проводять ряд заходів протягом року: військово-патріотичну спартакіаду, курси – Стрілець, Борець, Розвідник, Перо, Терен, Десант.

– Дати юнакам можливість пізнати самого себе – таке завдання ми ставимо перед собою. Адже розуміння потреби щодня ставати кращими, розвиватися всебічно, як фізично, так і розумово, духовно, емоційно – повинно стати нормою для кожного свідомого патріота, кожного громадянина, який прагне змінити Україну на краще. А хто ж краще нам розповість про десант, як не десантники? – наголосив Орест Гривнак. – Ми вже відвідали Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ще відвідаємо військову частину Внутрішніх військ МВС України та прикордонну заставу на Прикарпатті.

Варто зазначити, що під час відвідин 80-го окремого аеромобільного полку пластуни чимало дізналися не лише про історію Високомобільних десантних військ, а також і про перспективи служби в цих елітних військах Збройних Сил України на військовій службі за контрактом.