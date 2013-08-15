У Криму тривають збори фахівців пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби

Також до участі в зборах залучено льотній склад морської авіаційної бригади ВМС Збройних Сил України, випробувачів Державного науково-дослідного центру Збройних Сил України (місто Феодосія) та військовослужбовців батальйону морської піхоти.

Планується виконання парашутних стрибків як на круглих, так і на спортивних парашутних системах. Окрім десантування на обмежений за розмірами майданчик, військовослужбовці здійснять безпарашутне десантування на воду, а також проведуть евакуацію умовно постраждалого на борт вертольоту за допомогою лебідки.

За словами начальника пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби інспектора-льотчика відділу підготовки морської авіації управління морської авіації командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковника Анатолія Глиненка, в рамках заходу планується проведення шести льотних змін, на кожну з яких заплановано 144 стрибки.

– Мета зборів – перевірка готовності фахівців пошуково-рятувальної і парашутно-десантної групи до виконання завдань за призначенням в різних умовах, підготовка льотного складу бригади до виконання парашутних стрибків та забезпечення підготовки морської піхоти. До речі, в перший день зборів 17 морпіхів здійснили свій перший стрибок з парашутом, – зазначив підполковник Анатолій Глиненко.

Збори триватимуть до 23 серпня.