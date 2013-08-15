Ще два Мі-8 модернізують на Мотор Січі

– Сьогодні ми маємо надійний, більш маневрений та швидкісний вертоліт, який, до того ж, ще й має більше можливостей для розміщення озброєння завдяки оновленому двигуну. Вся подальша модернізація вертольотів Збройних Сил України буде проводитися з такими двигунами, – наголосив сьогодні, 15 серпня, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана після встановлення нового світового рекорду для вертольоту Мі-8МСБ з набору висоти.

Після доповіді про виконання польотного завдання генерал-полковник Володимир Замана вручив членам екіпажу вертольота – Сергію Тішкову та Юрію Юхимуку наручні годинники “Від начальника Генерального штабу”, а генерал-лейтенант Юрій Байдак нагородив пілотів Пам’ятним нагрудним знаком Командувача Повітряних Сил.

Виступаючи перед присутніми, генерал-полковник Володимир Замана поздоровив усіх учасників проекту.

– Згідно з вимогами Президента України, Збройні Сили проводять роботу з нарощування більш тісної співпраці з провідними підприємствами України. Віктор Янукович вимагає: менше говорити – більше робити. Сьогоднішній результат говорить сам за себе. Вже найближчим часом до АТ “Мотор Січ” буде передано для проведення модернізації ще два вертольота Мі-8. Завдяки такій тісній співпраці у найближчі роки ми будемо мати абсолютно свій вертоліт, який не буде поступатися жодному вертольоту у світі, – наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.

До речі, ресурс нового двигуна перевищує свого попередника у 2 рази та складає 4000 годин замість 2000, що значно економить державні кошти на утримання крилатої машини.

Розповідаючи про свою роботу, Генеральний конструктор створення і модернізації вертолітної техніки України, президент АТ “Мотор Січ”, Герой України В’ячеслав Богуслаєв підкреслив, що сьогодні увесь світ йде шляхом модернізації наявної авіаційної техніки.

– Це заміна двигунів, встановлення сучасної електроніки та авіоніки. Наприклад, купити новий вертоліт такого класу коштує приблизно 15 мільйонів доларів США, а наш проект, який сьогодні довів, що він найкращий у світі, коштує лише 5 мільйонів доларів США, – зазначив В’ячеслав Богуслаєв.