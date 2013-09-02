Курсанти-першокурсники склали Військову присягу на вірність Українському народу

У Львові начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук побажав майже 150 курсантам-першокурсникам успіхів у навчанні та службі:

– Мені надзвичайно приємно, що пройшовши складний шлях вступних випробувань та первинної військово-професійної підготовки, здолавши всі труднощі і негаразди, ви стали курсантами одного з найпрестижніших вищих військових навчальних закладів.

Традиційно цього дня було проведено День відкритих дверей, під час якого гості свята змогли ознайомитися із навчально-матеріальною базою закладу та побутовими умовами проживання курсантів, оглянули зразки озброєння та військової техніки Збройних Сил України, а також оцінили новітні методи та технології військової освіти.

У Військовій академії (м. Одеса) захід розпочався з виносу Бойового прапору академії та привітального виступу тимчасово виконуючого обов’язки начальника академії генерал-майора Олега Гуляка. Також до першокурсників з напутніми словами та побажаннями успішної служби і навчання звернулися народний депутат України перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Сергій Гриневецький та ветерани Збройних Сил України.

Після завершення військового ритуалу складання присяги настоятель Храму Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія протоієрей Сергій освятив та благословив першокурсників, а старші курсанти продемонстрували гостям академії бойовий вишкіл під час показового виступу з організації засідки та звільнення заручників з елементами рукопашного бою та гірської підготовки, виконання елементів стройової підготовки Ротою почесної варти, демонстрацію фізичної підготовки командою майстрів гирьового спорту.

Близько 350 курсантів-першокурсників Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на Меморіалі Слави також урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові. Привітати першокурсників зі знаменною подією прибули заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Віктор Сідаш, ветеран Збройних Сил генерал-лейтенант у відставці Петро Масалітін, представники місцевих органів самоврядування, батьки та близькі військовослужбовців.

За традицією, після клятви на вірність своєму народові, представник православного духовенства отець Андрій посвятив першокурсників та викладачів університету на славну ратну справу.

Спілкуючись із журналістами, генерал-лейтенант Віктор Сідаш наголосив на тому, що командування Повітряних Сил робить усе можливе, аби покращити навчально-матеріальну базу видового університету:

– На даний час вирішується питання щодо закупівлі 8-и легкомоторних літаків ХАЗ-30, 4-х вертольотів типу Мі-2 та ще одного тренажеру літака Л-39 “Альбатрос”. Ці зразки техніки перебуватимуть у 203-й навчально-авіаційній бригаді і слугуватимуть для підготовки курсантів університету.

За його словами, в разі прогнозованого підсилення процесу підготовки льотчиків, кожен випускник до 50% збільшить свій нальотний час. Таким чином у день випуску кожен випускник матиме близько 150 годин нальоту, що дозволить йому на новому місці служби одразу ж долучитися до виконання бойових завдань.

У Житомирському військовому інституті імені C.П. Корольова Національного авіаційного університету також відбулись урочистості з нагоди початку нового навчального року та посвяти у студенти першокурсників.

Традиційно свято розпочалось з винесення на плац Державного Прапора України і Бойового прапора інституту.

Впродовж урочистого мітингу теплі слова привітань на адресу першокурсників висловили начальник військового інституту генерал-майор Юрій Даник та Житомирський міський голова Володимир Дебой.

Юнаки та дівчата, котрі вступили до військового навчального закладу присягали з честю і гідністю нести звання студентів та бути гідними громадянами своєї держави, справжніми її патріотами.

Після урочистого ритуалу відбувся святковий концерт. Оригінальне дефіле під час виконання популярних мелодій презентував присутнім військовий оркестр інституту. Згодом батьки та рідні першокурсників мали можливість поспілкуватися з керівництвом військового навчального закладу.