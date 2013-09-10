Міноборни обіцяє вирішити проблему з будинком по вулиці Жукова у Житомирі

Сьогодні, 10 вересня, розпочалися роботи з підключення житлового будинку Міноборони по вулиці Жукова, 8 до теплової мережі та перевірка його готовності до передачі у комунальну власність міста. Міністерство оборони України докладає всіх зусиль, щоби мешканці цього будинку якнайшвидше отримали в свої оселі тепло. На цьому наголосила директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко.

Вона повідомила, що 9 вересня відбулася зустріч представників Міністерства оборони України з міським головою Житомира, ініціативною групою мешканців будинку, представниками комунального підприємства “Житомиртеплокомуненерго” та відповідальними працівниками Житомирської міської ради. Результатом цієї зустрічі стало підтвердження КП “Житомиртеплокомуненерго” готовності після отримання від Міністерства оборони України авансу в сумі 400 тисяч гривень розпочати роботи з підключення будинку до теплової мережі і провести їх у найкоротший термін – до початку опалювального сезону.

Передбачається, що інженерна мережа забезпечить теплом будинок Міністерства оборони України та частину кварталу міської ради.

– Нам необхідно об’єднати зусилля з міською радою Житомира для максимально ефективного забезпечення мешканців теплом, – підкреслила Лариса Храмченко.

Вона нагадала, що в квітні цього року з метою вирішення житлової проблеми військовослужбовців Міністром оборони України було направлено листа до Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України (за №220/2958 від 22.04.2012) щодо виділення додаткового бюджетного ресурсу на будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей у сумі 300 млн. грн.

За дорученням глави держави від 25 квітня 2013 року №020/23772-01 Кабінету Міністрів України було поставлено завдання відшукати можливість збільшення у поточному році видатків Міністерству оборони України для забезпечення безквартирних військовослужбовців житлом і поінформувати про виконану роботу Президента України.

Питання забезпечення теплом житлового будинку у Житомирі по вулиці Жукова, 8 перебуває під постійним контролем заступника Міністра оборони України Артуро Бабенка.