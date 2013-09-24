Кращі спортсмени-допризовники з 13 регіонів України змагаються за чемпіонський титул у Харкові
Сьогодні, 24 вересня, на базі спортивного комплексу “Зірка” Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розпочалися фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, які триватимуть до 27 вересня.
На військово-спортивну зустріч прибули понад 100 старшокласників та студентів у складі команд з 11 областей України, а також з міст Київ та Севастополь.
– Змагання проводитимуться на базі видового вищого військового навчального закладу та в розташуванні 92-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу. При цьому, окрім виступів спортсменів-допризовників, на кожному новому місці передбачено ознайомлення гостей з умовами проходження служби нашими захисниками Вітчизни, – повідомив один з організаторів змагань, начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа.
Протягом наступних чотирьох днів в рамках Всеукраїнської спартакіади юнаки продемонструють влучність, силу та витривалість з таких видів спорту, як: підтягування на перекладині, біг на 3000 та 100 метрів, плавання на 50 метрів, метання навчальної гранати, стрільба з автомату Калашникова, а також подолання смуги перешкод. При цьому, переможців змагання визначатимуть як за особистими результатами, так й в командному заліку.
Наприкінці урочистого мітингу, відбулися показові виступи збірних команд ХУПС з рукопашного бою та гирьового спорту. Також усім присутнім сподобалися пісні й танці творчих колективі 9-го гарнізонного будинку офіцерів.
Підбиття підсумків із визначенням чемпіонів та команд-переможців відбудеться 27 вересня на спортивному комплексі “Зірка” Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.