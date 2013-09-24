Кращі спортсмени-допризовники з 13 регіонів України змагаються за чемпіонський титул у Харкові

На військово-спортивну зустріч прибули понад 100 старшокласників та студентів у складі команд з 11 областей України, а також з міст Київ та Севастополь.

– Змагання проводитимуться на базі видового вищого військового навчального закладу та в розташуванні 92-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу. При цьому, окрім виступів спортсменів-допризовників, на кожному новому місці передбачено ознайомлення гостей з умовами проходження служби нашими захисниками Вітчизни, – повідомив один з організаторів змагань, начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа.

Протягом наступних чотирьох днів в рамках Всеукраїнської спартакіади юнаки продемонструють влучність, силу та витривалість з таких видів спорту, як: підтягування на перекладині, біг на 3000 та 100 метрів, плавання на 50 метрів, метання навчальної гранати, стрільба з автомату Калашникова, а також подолання смуги перешкод. При цьому, переможців змагання визначатимуть як за особистими результатами, так й в командному заліку.

Наприкінці урочистого мітингу, відбулися показові виступи збірних команд ХУПС з рукопашного бою та гирьового спорту. Також усім присутнім сподобалися пісні й танці творчих колективі 9-го гарнізонного будинку офіцерів.

Підбиття підсумків із визначенням чемпіонів та команд-переможців відбудеться 27 вересня на спортивному комплексі “Зірка” Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.