“Від серця до серця” – військові “Десни” здали кров для потреб хворих

В акції взяли участь понад 100 військовослужбовців різних категорій, які добровільно здали близько 40 літрів своєї крові. Кожен донор в погонах пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними маніпуляціями.

Як повідомив начальник відділення заготівлі і консервації крові Центру крові Збройних Сил України майор медичної служби Андрій Собченко, уся зібрана кров пройде ретельну перевірку в лабораторії центру, буде відповідним чином оброблена і використана для потреб тих, хто лікується в медичних закладах Міністерства оборони України.

Варто зазначити, що згідно з вітчизняним законодавством, у день здавання крові військовослужбовці мають особливий статус. Вони не залучаються до несення служби в нарядах, а також додатково отримують добу відпочинку, яку за бажанням донора та за погодженням з командуванням може бути приєднано до відпустки.

– Такі акції у Десні проходять не менше п’яти разів на рік. Більшість військових відмовляються від оплати за надану кров, адже це благородна справа – надати допомогу потребуючим, і вона завжди притаманна військовослужбовцям Збройних Сил, – повідомив начальник медичної служби навчального центру капітан медичної служби Богдан Бондарук.