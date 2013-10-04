Авіанавідники та екіпаж вертольоту національного контингенту тренували майстерність у небі Ліберії

Прибувши на місце проведення тренування – район населеного пункту Грінвіл – офіцери групи майори Віталій Корсовецький та Сергій Дмитрієв під керівництвом начальника командного пункту загону полковника Сергія Шевченка провели розвідку місцевості, узгодили радіочастоту з екіпажем вертольотів та визначили цілі. Пізніше офіцери у взаємодії з командиром екіпажу підполковником Павлом Комишевим розпочали виконувати завдання.

– Було виконано 18 практичних наведень на визначені цілі, – розповів майор Віталій Корсовецький. – Офіцери-авіанавідники практично відпрацювали прийоми візуального виведення та наведення вертольота Мі-8 на цілі за допомогою азимутального методу та комбінованого способу, використовуючи опорні та характерні орієнтири. Аналогічні навчання допомагають вдосконалити рівень бойової підготовки, навички із штурманських розрахунків у наведенні одного вертольота на різні об’єкти на малих та гранично малих висотах, використовуючи радіостанції.