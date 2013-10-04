Українські військовослужбовці у Косово взяли участь у благодійному марафоні “Dancon March”

Цього разу екзаменом на міцність, витривалість та спроможність стійко і мужньо переносити фізичні навантаження для двох представників національного підрозділу стали змагання з марш-кидку на 25 кілометрів “Dancon March”.

Цей благодійний марафон декілька разів на рік організовують і проводять військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії. Вперше він стартував 1972 року, коли данські військові у складі місії ООН виконували миротворчі завдання на Кіпрі. Далі змагання набули традиційного характеру і отримали продовження у місіях в Еритреї, Лівані, Афганістані, Аденському заливі, Іраку та Косово.

Мета цього заходу – перевірити свої фізичні навики, витривалість, а основне – закріпити товариські відносини між національними контингентами, які входять до складу миротворчих сил.

Марш-кидок стартував та фінішував на території французької військової бази “Marechal de Latre” (м.Ново Село). В її околицях проходила і дистанція змагань з контрольними пунктами, де учасникам забігу робили відмітки, пов’язуючи на спорядження стрічки різного кольору. Там марафонці мали змогу отримати питну воду, шоколадні батончики та фрукти, а за необхідності – медичну допомогу.

У марш-кидку на 25 кілометрів взяли участь військовослужбовці практично з усіх контингентів сил KFOR у Косово, місій ООН та EULEX. Український підрозділ на “Dancon March” представляли заступник командира національного контингенту гвардії капітан Микола Верпета та офіцер з питань релігії лейтенант Петро Паєвський. І якщо для загартованого розвідника Миколи Верпети забіги на великі дистанції – звична справа, то для духовного наставника українських військовослужбовців ієрея Петра участь у марафоні стала справжнім випробуванням.

За умовами змагань кожен учасник повинен був нести на собі вантаж не менше 10 кг та мати особисту зброю. Контрольне зважування проводилося на старті, на контрольному пункті та на фініші.

У напруженій боротьбі заступник командира національного контингенту гвардії капітан Микола Верпета здолав дистанцію за 2 години 40 хвилин та фінішував у першій десятці серед більш ніж 700 учасників забігу. Гідний результат продемонстрував і отець Петро. Без особливого досвіду, гарту і професійної підготовки він підкорив 25-кілометровий “Dancon March” за 3 годин 50 хвилин, залишивши за спиною більше половини марафонців.

За словами командира національного контингенту гвардії майора Володимира Кокорєва, який схвалює і всебічно підтримує подібні заходи, участь наших миротворців у багатонаціональних змаганнях – це не тільки гідна презентація України та її Збройних Сил, а й важлива складова згуртованості усього колективу:

– Спортивні змагання – один з важливих чинників згуртованості, виховання і морально-психологічного забезпечення життєдіяльності українського національного контингенту. Подолання складної дистанції підвищує самооцінку, що позитивно впливає на виконання завдань, створює здорову психологічну обстановку у військовому колективі.

Усі учасники змагання були нагородженні медалями та почесними дипломами про проходження дистанції на “Dancon March”.