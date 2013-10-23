НАТО подякувала Україні за важливий внесок військових у підтримання миру

Заступник Генерального секретаря НАТО щиро подякував за активну участь українських військових у заходах з підтримання миру під проводом Альянсу, зокрема нещодавнє приєднання фрегата “Гетьман Сагайдачний” до операції з протидії піратству “Океанський щит” та висловив сподівання, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО у забезпеченні миру і стабільності в Європі та світі.

Павло Лебедєв зазначив, що такі регулярні зустрічі є важливими та сприяють активізації співробітництва Києва та Брюсселя. Він поінформував співрозмовника про зміни, що відбулися з моменту останньої зустрічі у лютому цього року, а також про реалізацію пріоритетних напрямків співпраці України з НАТО. Було привернуто увагу до участі України в операціях Альянсу, удосконалення організації підготовки та виконання річних національних програм співробітництва України з НАТО, а також продовження системного реформування української армії.

У цьому контексті Міністр оборони України повідомив про затвердження Президентом України Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Він підкреслив, що згаданим документом передбачено вивести українську армію на якісно новий рівень боєздатності, забезпечити перехід на контрактний принцип комплектування, а також подолати корупцію та підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

– До 2017 року ми повинні мати невеликі за чисельністю, мобільні, добре підготовлені, забезпечені новими та модернізованими зразками техніки Збройні Сили, – наголосив Павло Лебедєв.

Міністр оборони України також окреслив основні напрями розвитку оборонних аспектів конструктивного партнерства нашої держави з НАТО, у тому числі впровадження нормативних документів Альянсу, досягнення оперативної сумісності, удосконалення системи військової освіти, боротьби з корупцією, оборонно-технічного співробітництва, а також соціальної адаптації звільнених військовослужбовців.

Александр Вершбоу зазначив про високий рівень співпраці НАТО з Україною, особливо відзначивши важливий внесок нашої держави у зусилля НАТО з підтримання миру. Він закликав Україну продовжувати активне реформування національного сектору безпеки і оборони у напрямку європейських стандартів з використанням усіх існуючих механізмів та програм співробітництва, у тому числі участі у реалізації багатонаціональних проектів у рамках Концепції НАТО “Розумна оборона” та інших оборонних ініціатив Альянсу.

Було наголошено, що НАТО продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні у проведенні глибинних реформ в усіх сферах практичного співробітництва, визначених у Річній національній програмі.