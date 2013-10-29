Делегація України взяла участь у засіданні Комітету з питань політики та партнерства НАТО з Україною у форматі ППОС
У рамках співробітництва України з НАТО з використанням механізмів Процесу планування та оцінки сил (ППОС) 28 жовтня 2013 року у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі українська делегація на чолі з директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Олександром Затинайком взяла участь у засіданні Комітету з питань політики та партнерства НАТО з Україною у форматі ППОС.
До складу делегації України увійшли представники Міністерства оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів, Служби безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Метою заходу було обговорення та попереднє схвалення проекту Підсумкового документа (Оцінки) участі України в ППОС у 2013 році.
У ході засідання були розглянуті питання, пов’язані з оборонною політикою, оборонним бюджетом, розвитком національного сектору безпеки і оборони України, участю України в операціях та місіях під проводом НАТО тощо.
Результатом заходу стало схвалення проекту Оцінки з метою його винесення на розгляд та остаточне схвалення Північноатлантичною радою Альянсу. Зміст документу також слугуватиме основою для підбиття підсумків роботи з імплементації завдань Річної національної програми співробітництва України з НАТО у сфері безпеки і оборони.
У рамках візиту до Брюсселя українська делегація провела робочу зустріч з директором Управління планування Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френком Боландом, під час якої сторони обговорили питання, пов’язані з реалізацією Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та співробітництва України з Альянсом у сфері оборонного планування.