Делегація України взяла участь у засіданні Комітету з питань політики та партнерства НАТО з Україною у форматі ППОС

До складу делегації України увійшли представники Міністерства оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів, Служби безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Метою заходу було обговорення та попереднє схвалення проекту Підсумкового документа (Оцінки) участі України в ППОС у 2013 році.

У ході засідання були розглянуті питання, пов’язані з оборонною політикою, оборонним бюджетом, розвитком національного сектору безпеки і оборони України, участю України в операціях та місіях під проводом НАТО тощо.

Результатом заходу стало схвалення проекту Оцінки з метою його винесення на розгляд та остаточне схвалення Північноатлантичною радою Альянсу. Зміст документу також слугуватиме основою для підбиття підсумків роботи з імплементації завдань Річної національної програми співробітництва України з НАТО у сфері безпеки і оборони.

У рамках візиту до Брюсселя українська делегація провела робочу зустріч з директором Управління планування Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френком Боландом, під час якої сторони обговорили питання, пов’язані з реалізацією Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та співробітництва України з Альянсом у сфері оборонного планування.