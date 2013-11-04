Фрегат “Гетьман Сагайдачний” попередив напад малорозмірного швидкісного плавзасобу на цивільне судно MANJIN CILD

Вахтовий офіцер негайно доповів про даний факт командиру фрегату “Гетьман Сагайдачний” капітану 2 рангу Роману П’ятницькому, який на той час був старшим на головному командному пункті. З цивільним судном підтримувався постійний стільниковий супутниковий зв’язок. Про всі виконані заходи та обстановку операційний офіцер постійно доповідав в режимі он-лайн командиру тактичної групи командору Хенінгу Амундсену.

За сигналом “бойова тривога” особовий склад розрахунку по відбиттю швидкісних малорозмірних засобів був приведений в готовність №1. Силами доглядової команди підсилено оборону корабля від нападу швидкісних плавзасобів, а вертолітний загін під командуванням майора Олександра Сурайкіна в готовність “повна”.

Командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов прийняв рішення на захист цивільного судна від малорозмірних швидкісних плавзасобів, які підозрюються в піратстві та розпочати стрімке зближення з судном, яке потребує допомоги.

По УКХ-каналу було попереджено всі судна, які знаходилися у коридорі безпеки Аденської затоки (близько 10 суден). При зближенні фрегату “Гетьман Сагайдачний” з судном “MANJIN CILD” на дистанцію 35 кабельтових, швидкісний плавзасіб припинив переслідування вищезазначеного судна та зник в просторах нічної Аденської затоки.

– Екіпаж корабля був готовий виконати поставлені завдання та надати допомогу цивільному судну. Це перша фактична операція національного контингенту в рамках протидії піратству в районі Африканського рогу, – відзначив командир фрегату “Гетьман Сагайдачний” капітан 2 рангу Роман П’ятницький.