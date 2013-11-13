У “Десні” стартувала спартакіада

Стартувала вона зі змагань з баскетболу. Протягом місяця 6 команд офіцерів управління навчального центру визначать кращих ще й у волейболі та міні-футболі.

– У нашому навчальному центрі заняттям спортом традиційно приділяється значна увага. Головними завданнями Спартакіади командування визначило підвищення спортивної майстерності та згуртування колективів, – повідомив начальник фізичної підготовки та спорту центру майор Владислав Суспо. – Офіцери найвищої ланки управління доводять це особистим прикладом, адже всі граючі капітани команд – заступники командира 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України.