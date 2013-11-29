У національному контингенті 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії відбулася ротація особового складу на аеродромі Грінвіл

У Ліберії, в національному контингенті 56 окремого вертолітного загону сил Місії ООН відбулася заміна особового складу авійаційного підрозділу, що дислокується в містечку Грінвіл на сході країни. Вертолітники перевезли до табору продукти харчування та необхідне майно, а також доставили вантаж іншим підрозділам Місії ООН, які виконують завдання в даному регіоні.

Варто додати, що даний підрозділ несе бойове чергування у визначеній зоні відповідальності з 2006 року. Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу 56 окремого вертолітного загону виконує польоти з метою перевезення особового складу миротворчих підрозділів, мобільних миротворчих патрулів та військових спостерігачів зі складу Місії ООН у Ліберії, а також гуманітарних вантажів та продуктів харчування у віддалені та важкодоступні для іншого транспорту райони країни. Вертолітники несуть бойове чергування у повітряному просторі найближчих населених пунктів, спостерігають за станом основних шляхів і транспортних комунікацій.

– Заміна особового складу на аеродромі Грінвіл відбувається систематично, – повідомив командир 56 окремого вертолітного загону полковник Олександр Венгер. – Вертолітники даного підрозділу професійно виконують завдання у відриві від основної бази згідно з поставленими командуванням місії ООН у Ліберії завданнями.