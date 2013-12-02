На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” проаналізували роботу з іноземними партнерами в операції “Океанський щит”
Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний” у зв’язку із завершенням терміну ротації командування тактичної операції відвідали керівники тактичної групи операції “Океанський щит” на чолі з командиром тактичної групи командором Хенінгом Амундсеном.
Під час зустрічі сторони проаналізували взаємодію, підбили певні підсумки спільної роботи в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” в районі Африканського рогу.
По завершенню візиту, особовий склад корабля за командою “великий збір” зібрався на вертолітному майданчику. Командир тактичної групи командор Хенінг Амундсен, звертаючись до національного контингенту, зазначив:
– З тих пір, коли український національний контингент розпочав операцію, жодного нападу піратів в Аденській затоці не здійснено. Ви залишаєте по собі хороші враження. Екіпаж мотивований, і докладає усіх зусиль для боротьби з піратами. Ви успішно продовжуєте захищати морське судноплавство в зоні патрулювання корабля.
Командор побажав українським морякам подальших успіхів під час участі в операції НАТО “Океанський щит” та операції Європейського Союзу “Аталанта”.
Зараз корабель перебуває у морі. Триває буденна робота.