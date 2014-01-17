Десантники 80 окремої аеромобільної бригади склали військову присягу

До складання Військової присяги молоде поповнення проходило підготовку в складі окремого підрозділу на базі одного з аеромобільно-десантних батальйонів полку.

– На сьогоднішній день вони успішно завершили курс молодого бійця, дізналися про історію військової частини та традиції десантних військ. Бійці вже знайомі з базовими елементами стройової підготовки, положеннями Статутів Збройних Сил України. Крім того, вони пройшли майже всі етапи повітрянодесантної підготовки і незабаром виконають перший стрибок з парашутом, – розповів виконуючий обов’язки заступника командира бригади по роботі з особовим складом майор Андрій Арабський.

Після урочистого ритуалу складання Військової присяги до воїнів-десантників та гостей з напутніми словами звернувся командир бригади полковник Віктор Колачинський.

У супроводі командира бригади гості частини відвідали гуртожиток, в якому проживаються десантники-контрактники, побували в казармі однієї з рот аеромобільно-десантного батальйону, їдальню.