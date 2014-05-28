Коваль звернувся до матерів та дружин військовослужбовців 51-ї механізованої бригади

Виконуючий обов’язки міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль звернувся до матерів та дружин військовослужбовців 51 окремої механізованої бригади, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

Коваль закликав не допустити поширення збройної агресії терористів на всю територію держави.

"На превеликий жаль, ми маємо втрати людей, які віддали своє життя, виконуючи священний обов’язок перед Вітчизною, захищаючи мирних громадян, у тому числі дітей та жінок, від терористів, які потрапили на територію України з боку Російської Федерації... Усі вони з честю і гідністю виконали свій військовий обов’язок в ім’я майбутнього нашої держави", - також зазначив він.

За словами очільника Міноборони, на цей час здійснюється передислокація підрозділів 51-ї окремої механізованої бригади для вирішення існуючих проблем, проведення доукомплектування та бойового злагодження.

"Нами будуть ретельно проаналізовані усі недоліки, які були допущені під час проведення мобілізаційних заходів у бригаді. По кожному з них будуть прийняті рішення, але тільки в рамках закону, який кожен із нас має виконувати. Моїм рішенням до нового місця дислокації бригади направлено представників Генерального штабу Збройних Сил України, юристів, фахівців із всебічного забезпечення та психологів. Будуть перевірені військові комісаріати, які здійснювали доукомплектування бригади...", - зазначив Коваль.

Крім того, додав він, у Верховній Раді України знаходяться проекти законів щодо суттєвого збільшення грошового забезпечення осіб, які залучаються до антитерористичної операції, та щодо звільнення від призову громадян за різними сімейними обставинами, зокрема за станом здоров’я.

"У ситуації, в якій опинилася наша держава, ми всі маємо діяти свідомо, рішуче, злагоджено та у вищий мірі професійно. Як міністр оборони України, я докладу всіх зусиль до того, щоб забезпечити максимальну безпеку кожному вашому сину або чоловіку", - звернувся Коваль до матерів та дружин військовослужбовців.