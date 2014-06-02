У Слов'янську терористи замінували декілька підприємств - Селезньов

У Слов'янську терористи замінували декілька підприємств. Про це "Обозревателю" повідомив керівник інформаційного відділу АТО підполковник Владислав Селезньов.

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"За інформацією джерел, на підприємствах міста знаходяться ємності з хімічними речовинами, які терористи замінували. У разі проведення АТО в місті, терористи планують ці ємності підірвати. Можлива екологічна катастрофа. Керівництво АТО закликає всіх мирних жителів не підходити близько до невідомих предметів і не брати їх у руки, щоб уникнути вибуху", - сказав Селезньов.

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Як раніше повідомлялося, у Слов'янську на одному з підприємств міста знаходиться замінована ємність з сірчаною кислотою.

Терористи, за інформацією джерел, збираються її підірвати з метою дискредитації українських військовослужбовців.