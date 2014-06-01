У Слов'янську знову чутно вибухи та постріли, є постраждалі - ЗМІ

У Слов'янську в неділю знову були чутні вибухи і постріли. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

В рот мне ноги,только что два снаряда куда-то рядом со мной прилетело, свист все дела, запах похожий на горелый толь в воздухе.Дыма не видно — JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014

Судячи з їхніх повідомлень, бойові дії велися по всьому фронту у бік Карачуна і в районі підприємств Славтяжмаш і Строймаш, повідомляє Українська правда.

Стрельба по всему фронту в стороне Карачуна. Стрелковое, что-то по звуку типа минометов пехотных, пулеметы. Плотно. — JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014

Очевидці писали також про потужні вибухи та стрілянину з мінометів і кулеметів.

"Траса Слов'янськ-Краматорськ (р-н Молочар) постріли або вибухи важкого біля аеродрому".

Пізніше стало відомо, що в результаті перестрілки є постраждалі.

"У районі Строймаш швидка забрала 5 осіб. Снаряд впав у дворі житлового будинку", - написано в Твіттері Слов'янська.

снова короткая очередь район Строймаш — Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014 #Славянск появился вертолет Берегите себя, ребята)) — Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014

Опубліковані також фотографії Строймаша після обстрілу.