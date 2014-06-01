У Слов'янську знову чутно вибухи та постріли, є постраждалі - ЗМІ
Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.
У Слов'янську в неділю знову були чутні вибухи і постріли. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.
В рот мне ноги,только что два снаряда куда-то рядом со мной прилетело, свист все дела, запах похожий на горелый толь в воздухе.Дыма не видно
— JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014
Судячи з їхніх повідомлень, бойові дії велися по всьому фронту у бік Карачуна і в районі підприємств Славтяжмаш і Строймаш, повідомляє Українська правда.
Стрельба по всему фронту в стороне Карачуна. Стрелковое, что-то по звуку типа минометов пехотных, пулеметы. Плотно.
— JohnDoe (@JohnnyDoeSmith) 1 июня 2014
Очевидці писали також про потужні вибухи та стрілянину з мінометів і кулеметів.
"Траса Слов'янськ-Краматорськ (р-н Молочар) постріли або вибухи важкого біля аеродрому".
Пізніше стало відомо, що в результаті перестрілки є постраждалі.
В районе Строймаша сегодня. Есть пострадавшие. 1.06.2014 #Славянскpic.twitter.com/UhSsYukxF6
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 1 июня 2014
"У районі Строймаш швидка забрала 5 осіб. Снаряд впав у дворі житлового будинку", - написано в Твіттері Слов'янська.
снова короткая очередь район Строймаш
— Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014
#Славянск появился вертолет Берегите себя, ребята))
— Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 1 июня 2014
Опубліковані також фотографії Строймаша після обстрілу.