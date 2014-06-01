У Слов'янську знову чутно вибухи та постріли, є постраждалі - ЗМІ

19:21, 01 червня 2014
Політика
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Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Фото: @Sloviansk

У Слов'янську в неділю знову були чутні вибухи і постріли. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Судячи з їхніх повідомлень, бойові дії велися по всьому фронту у бік Карачуна і в районі підприємств Славтяжмаш і Строймаш, повідомляє Українська правда.

Очевидці писали також про потужні вибухи та стрілянину з мінометів і кулеметів.

"Траса Слов'янськ-Краматорськ (р-н Молочар) постріли або вибухи важкого біля аеродрому".

Пізніше стало відомо, що в результаті перестрілки є постраждалі.

"У районі Строймаш швидка забрала 5 осіб. Снаряд впав у дворі житлового будинку", - написано в Твіттері Слов'янська.

Опубліковані також фотографії Строймаша після обстрілу.

Фото: @Sloviansk
Фото: @Sloviansk

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