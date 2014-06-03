Міноборони закупило для армії ще 7 тисяч бронежилетів

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір між Міноборони та науково-виробничим підприємством "Темп-3000" на придбання бронежилетів був укладений 28 травня 2014 року.

Читайте такожУ Міноборони розповіли, хто отримає статус учасника бойових дій Перші 2 тис. бронежилетів будуть поставлені Міністерству оборони до 30 червня, а решта 5 тис. - до 31 липня.

Джерелом фінансування придбання бронежилетів є кошти державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Міноборони придбало для української армії 10 тис. бронежилетів "Корсар М3-4" та їх еквівалентів на загальну суму 51,4 млн грн.

У травні міністр фінансів Олександр Шлапак заявляв, що Мінфін направить кошти від продажу казначейських зобов'язань «Військові» в розмірі 100 млн грн на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

Станом на 2 червня в рамках акції "Підтримай Українську армію" на рахунки Міноборони у якості допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло майже 128,1 млн грн, з яких 120,5 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Значну частину цих коштів Міноборони планує спрямувати на придбання бронежилетів для української армії.