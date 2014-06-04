Війська на Донбасі отримали майже 236 тисяч сухих пайків, наданих США

Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу ЗСУ полковник Микола Куклюк, повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами офіцера, при незначній відстані в розташування блокпоста харчування військовослужбовців здійснюється шляхом підвезення готової гарячої їжі в термосах з базового табору.

В залежності від обставин (наприклад, при неможливості забезпечити гарячою їжею, блокування підвезення продовольства до блокпостам) особовим складом використовуються виключно набори сухих продуктів.

Як зазначається, за станом на 3 червня 2014 року підрозділах військових частин Збройних Сил та інших військових формувань України, задіяним в АТО, передано 235 тисяч 626 раціонів (один прийом їжі) сухих продуктів MRE (meal ready to eat - "їжа готова до вживання"), які були надані в рамках допомоги від американського уряду для підрозділів Збройних Сил України.

Ще 64 тисяч 374 раціонів сухих продуктів "MRE" розподілені серед інших військових частин Збройних Сил України, які виконують завдання у відриві від місць постійної дислокації.

Зазначені сухі пайки американського виробництва, в залежності від обставин, що перебувають на складах військових частин, у військових частинах і підрозділах, звідки при необхідності розподіляються безпосередньо серед особового складу, задіяного на виконанні завдань за призначенням.

З метою організації повноцінного харчування розпорядженнями тилу Збройних Сил України визначено розподіл сухих продуктів шляхом комплектування трьох раціонів на добу на одну людину (одна суткодача), з урахуванням різного асортименту страв у відповідності з зазначеним на упаковці меню. Відповідно, вказане кількість раціонів сухих продуктів "MRE" дозволяє забезпечити 78 тисяч 542 суткодачи.

За бажанням особового складу, що залучається до проведення АТО, пріоритетом при замовленні сухих наборів є саме сухі пайки вітчизняного виробництва нового зразка.