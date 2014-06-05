За участь в АТО військові щомісяця отримуватимуть 3 тис. грн винагороди

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, відповідну постанову прийняв уряд. Для посилення соціального захисту військовослужбовців з резервного фонду держбюджету буде виділено 205,787 млн грн.

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Зокрема, встановлено винагороду за безпосередню участь в антитерористичних операціях, забезпечення правопорядку на державному кордоні, у відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою військовослужбовцям, у тому числі строкової військової служби, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і водіям автотранспортних засобів Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Сума винагороди визначена у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та зарплати, але не менше 3 тис. грн, в розрахунку на місяць. Ці кошти будуть виплачувати, починаючи з 1 травня цього року.

Також встановлена одноразова грошова допомога сім'ям загиблих і передбачені кошти на харчування особового складу.