До АТО на Сході залучать надсучасну вітчизняну бронетехніку

Українським силовикам, які проводять АТО на Сході, відправлять надсучасні броньовані всюдиходи "Дозор", йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Багатоцільові "Дозори", розроблені в Україні, збираються використовувати на передовій АТО, що тепер проходить на Півночі Донецької області. Всюдихід коштує удвічі менше від інших БТРів та здатен проїхати там, де важкій техніці не під силу. Надлегкий бронетранспортер "Дозор" здатен вражати ціль на відстані до 2-х кілометрів, а воювати може і вдень, і в ночі, оскільки оснащений надсучасною технікою.

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Броня "Дозору" краща за радянську в БТРів, стверджує його конструктор. У цьому переконалися, випробовуючи бронетранспортер у "гарячих" точках.

Відео ТСН

Оглянути вітчизняний бронетранспортер на військовому полігоні на Харківщині вирішив і виконувач обов'язків президента та спікер парламенту Олександр Турчинов. Він вирішив замовити по сотні таких "Дозорів" для Міноборони та Внутрішніх військ.

"В першу чергу робимо наголос на замовлення саме нашому Оборонпрому. Саме вся техніка, яка використовується, вона виключно вітчизняного виробництва. Плюс треба декілька місяців для того, щоб налагодити виробництво. Я хочу сказати, він дуже себе гарно зарекомендував", - заявив глава Ради, оглянувши сучасний "Дозор".

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У новобранців, які задіяні в АТО, проблем із новою технікою бути не повинно. Адже щоб влучно стріляти з легкого бронетранспортеру потрібно лише з тиждень потренуватися, а щоб вправно керувати ним достатньо лише вміти їздити на авто.