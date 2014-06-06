Повітряні Сили ЗСУ отримали відремонтований зенітний ракетний комплекс Бук-М1 (фото)

Комісія у складі представників зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗС України, Наукового центру Харківського університету Повітряних Сил, спеціалістів військової частини, де він знаходитиметься на озброєнні та ремонтного підприємства завершила перевірку працездатності відремонтованого зразка.

У Командуванні Повітряних Сил зазначили, що зенітні ракетні комплекси Бук-М1 чи не останні зразки озброєння ЗС України, ремонт яких було освоєно на підприємствах ДК «Укроборонпром». Складність полягала в тому, що на відміну від багатьох зразків озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс даного типу ніколи не розробляли, не виготовляли та не ремонтували в Україні.

— Найближчим часом перший відремонтований в Україні зенітний ракетний комплекс Бук-М1 заступить на бойове чергування, — повідомив начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Карпенко. — Підписання акта прийняття комплексу з ремонту засвідчує, що вітчизняне підприємство освоїло ремонт зенітних ракетних комплексів даного типу.