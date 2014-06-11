Порошенко доручив спрямувати заощаджені на виборах кошти на потреби армії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Економія бюджетних коштів на виборах склала більше 600 млн. гривень. Петро Порошенко запропонував уряду спрямувати кошти на поліпшення озброєння особового складу, забезпечення солдатів засобами захисту, необхідною технікою.

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"Пропоную підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік у частині спрямування невикористаних коштів, призначених для проведення позачергових виборів Президента України, на фінансування потреб Збройних Сил України", - йдеться в дорученні президента України.

"Спрямування відповідного ресурсу на фінансування потреб Збройних Сил України, зокрема забезпечення необхідними матеріальними ресурсами та соціальний захист військовослужбовців, дозволить Міністерству оборони України вирішити низку актуальних завдань", - наголошує Президент.