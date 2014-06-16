Армійський спортсмен виборов бронзову медаль Кубку світу з кульової стрільби

Спортсмен-інструктор Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, працівник Збройних Сил України Павло Коростильов виборов бронзову медаль Кубку світу з кульової стрільби.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони України.

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У Міноборони наголошують, що останнім часом перспективний армійський юніор Коростильов стабільно демонструє високі результати.

"Вітаємо армійського спортсмена та сподіваємося на ще кращий результат українця на юнацькій Олімпіаді у Нанкіні (КНР), що стартує у серпні", - додають у відомстві.