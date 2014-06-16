Працівниця ЗСУ виборола золото на Чемпіонаті світу з плавання серед військовослужбовців

Чемпіонат світу серед військовослужбовців з плавання відбувався 11-15 червня у м. Тенеро (Швейцарія) у рамках змагань Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ) у 2014 році, повідомляє прес-служба Міноборони.

Як розповів голова делегації – начальник 95 групи спортсменів-інструкторів вищої кваліфікації Управління спорту Міністерства оборони України підполковник Сергій Шевчук, всього у Чемпіонаті взяли участь 17 країн, представники лише 10 з яких вибороли призові місця.

Українські військові спортсмени здобули 8 медалей, з яких 1 золота, 2 срібні та 5 бронзових. Таким чином, українська команда армійців посіла 6 місце у командному заліку.

Працівник ЗС України Ірина Главник з Чемпіонату повернулася одразу з двома перемогами, завоювавши “золото” та “срібло”.

"Щоб досягати вершин, потрібно любити те, що робиш – саме це є запорукою успіху в будь-якій справі, особливо – у спорті," – розповіла медалістка.