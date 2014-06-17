Українським миротворцям в ДР Конго проводять щеплення від тропічних хвороб
19:40, 17 червня 2014Військо
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У 18 окремому вертолітному загоні, який виконує Місію ООН зі стабілізації в ДР Конго, військові лікарі та фельдшери проводять планові профілактичні щеплення.
Військовим провели профілактичні щеплення / mil.gov.ua
За словами військових лікарів, санітарно-епідеміологічна обстановка в місці дислокації загону стабільна. Серед особового складу гострих інфекційних або гострих кишкових захворювань не відмічається. Одиничні випадки гострих респіраторних захворювань, які виникають через адаптацію до місцевого клімату, мають легку форму та лікуються амбулаторно в медичному пункті.
Варто зазначити, що військова частина повністю забезпечена профілактичним імунобіологічним матеріалом, який було доставлено з України, антигельмінтними та іншими препаратами.
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