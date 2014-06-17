До навчального процесу курсантів додадуть досвід, здобутий під час АТО

За його словами, останні події, що відбувалися у АР Крим та східних областях України, показують, що знання та практичні навички, отримані курсантами протягом навчання, не в повній мірі забезпечують підготовку військового фахівця як особистості, морально та психологічно готової до роботи в умовах військового середовища, спроможної у повній мірі застосовувати отримані знання при виконанні посадових обов’язків та приймати відповідні рішення, у тому числі й щодо використання зброї. У зв’язку з цим з метою оперативного та адекватного реагування на події, що відбуваються під час проведення АТО, організовано забезпечення вищих військових навчальних закладів інформаційними матеріалами, пов’язаними з досвідом застосуванням Збройних Сил в антитерористичній операції.

"До навчальних планів та програм у військові ВНЗ внесено відповідні зміни щодо вивчення та практичного опрацювання таких питань як тактика дій військових підрозділів у складі загальновійськового угрупування по локалізації і нейтралізації збройних конфліктів, психологічна підготовка як один із видів забезпечення готовності до сучасного бою, психологічна та виховна робота у військовому підрозділі в умовах проведення антитерористичних операцій, інформаційна безпека під час застосування ЗС України, правові основи застосування зброї військовослужбовцями", — розповів генерал-майор Ігор Толок.

Крім того, науковці Збройних Сил України обговорюють та надають конкретні практичні рекомендації щодо вирішення проблемних питань підготовки та застосування військ в умовах, що склалися, у тому числі з організації матеріально-технічного забезпечення.

Директор Департаменту військової освіти та науки Міноборони України підкреслив, що система військової освіти інтегрована з державною системою освіти і функціонує на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази. Вона побудована на основі безперервного ступеневого навчання військових кадрів з урахуванням специфіки проходження ними військової служби.

"Підготовка військових фахівців здійснюється за 30 галузями знань, 39 напрямами, 155 спеціальностями та 328 спеціалізаціями підготовки. На цей час до мережі військових навчальних закладів входять: 2 університети, 4 академії, 3 військових інститути, 3 факультети, 19 кафедр військової підготовки, 3 кафедри медицини катастроф та військової медицини, військовий ліцей. Станом на 1 червня 2014 року у військових ВНЗ проходять підготовку майже 6000 осіб — це слухачі денної форми навчання, курсанти, докторанти, ад’юнкти та ін.", — розповів генерал-майор Ігор Толок.

На цей час у військових ВНЗ завершують роботу Державні екзаменаційні комісії. Головам ДЕК поставлене завдання особливо звернути увагу на практичне виконання випускниками своїх обов’язків за посадою під час управління підрозділами в ході бойових дій.

"Всього у війська буде направлено майже 1000 випускників", — повідомив генерал-майор Ігор Толок.

Він підкреслив, що керівництво держави, Міністерство оборони та Генеральний штаб приділяють особливу та постійну увагу якості підготовки військових фахівців, їх спроможності виконувати функціональні обов’язки за призначенням.

"Аналіз результатів роботи ДЕК за останні роки свідчить про те, що організація навчально-виховного процесу, морально-психологічний стан слухачів, курсантів та студентів, досвід і кваліфікація керівного складу, науково-педагогічних працівників в основному дозволяють виконувати покладені на військові ВНЗ завдання", — наголосив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок.