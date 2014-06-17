Курсанти ВМС з окупованого Криму зможуть навчатися у Польщі, США, Німеччині і Італії
20:40, 17 червня 2014Військо
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Про це сьогодні, 17 червня, повідомив у прес-центрі Кабінету Міністрів України директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок.
Курсанти ВМС з окупованого Криму зможуть навчатися у Польщі, США, Німеччині і Італії / Фото Миноброни
— Зараз вже три курсанти знаходяться у Великій Британії на навчанні у Військово-морській академії. Термін навчання там близько двох років, і вони повернуться вже підготовленими фахівцями. На сьогодні ми отримали пропозиції від Республіки Польща щодо навчання фахівців Військово-Морських Сил, від Німеччини, від США та Італії. І, відповідно, ми розпочали мовну підготовку для курсантів ВМС в Одесі, для того, щоб вони змогли навчатися в цих навчальних закладах, — розповів генерал-майор Ігор Толок.
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