Курсанти ВМС з окупованого Криму зможуть навчатися у Польщі, США, Німеччині і Італії

— Зараз вже три курсанти знаходяться у Великій Британії на навчанні у Військово-морській академії. Термін навчання там близько двох років, і вони повернуться вже підготовленими фахівцями. На сьогодні ми отримали пропозиції від Республіки Польща щодо навчання фахівців Військово-Морських Сил, від Німеччини, від США та Італії. І, відповідно, ми розпочали мовну підготовку для курсантів ВМС в Одесі, для того, щоб вони змогли навчатися в цих навчальних закладах, — розповів генерал-майор Ігор Толок.