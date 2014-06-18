У Одесу доставили ще 15 військовослужбовців, поранених в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, зокрема, у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса) авіаційним санітарним транспортом були доставлені 15 військовослужбовців Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які постраждали від рук озброєних екстремістів на сході країни.

Як повідомив заступник начальника Центру з медичної частини полковник медичної служби Юрій Сахно, бійці евакуйовані з вогнепальними кульовими і осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок, тазу, печінки, селезінки і нирок.Читайте такожМіноборони: за час АТО загинули 147 військовослужбовців

За його словами, спочатку кваліфіковану медичну допомогу військові отримали в зоні АТО, на базі мобільного госпіталю, до складу медперсоналу якого входять саме представники Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

«Всю ніч такі хірурги та анестезіологи медичної служби як полковник Віктор Кузьменко, підполковники Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Наталя Мамай, майори Олег Тимчук, Ігор Самарський та Олександр Коробко, капітан Сергій Войтенко і старший лейтенант Карен Мурадян проводили хірургічні обробки ран і в складних польових умовах оперували наших хлопців. Згодом, після того як вдалося стабілізувати їх стан здоров'я, військових направили в Дніпропетровський військовий госпіталь, а вже через добу - до Одеси», - розповів Сахно.

Зараз поранені госпіталізовані в клініки та відділення центру відповідно з характером поранень і потреб у проведенні лікувально-діагностичних заходів.

«Наші товариші по службі і одночасно колеги по медцеху виконали чималий об'єм робіт на базі польового мобільного госпіталю та зробили все можливе, щоб життю хлопців нічого не загрожувало. Але до повного одужання їм треба пройти непростий період відновлення з проведенням додаткових обстежень, повторних висококваліфікованих оперативних втручань, терапевтичного лікування та здійсненням усього комплексу необхідних реабілітаційних заходів», - акцентував Сахно.Читайте такожПоранений під час АТО миколаївський десантник одружився під час лікування у госпіталі

У прес-службі також відзначили, що з початком проведення АТО колектив даного медзакладу надав і продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу майже 50 пораненим бійцям зі складу Збройних Сил України та інших військових формувань. Четверо з них зі значним поліпшенням стану здоров'я і після повного одужання вже виписані додому, і повернулися в стрій захисників Вітчизни.