Військові демонструють приклади героїзму під час боротьби з бойовиками

Дії військових спрямовані на звуження кільця блокування бойовиків в населених пунктах та районах, які підконтрольні терористам.

В окремих місцях тривають запеклі сутички, наслідком яких стають втрати серед учасників АТО та бойовиків. Українські військовослужбовці демонструють приклади героїзму та самовідданості під час боротьби з бойовиками, в лавах яких чимало російських найманців. Нерідко ціною власного життя військові рятують своїх бойових побратимів.

Ворог добре підготовлений, відмінно оснащений. Внаслідок превентивних дій підрозділів АТО у бойовиків щоразу вилучаються російські зразки зброї, за допомогою яких найманці сіють на території України хаос, несуть смерть та горе.

Спільними зусиллями керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, штабу АТО, волонтерів та інших небайдужих людей за сприяння міжнародного руху Червоного хреста тіла десантників та льотчиків, загиблих під час теракту військово-транспортного літака ПС ЗС України Іл-76 були доставлені до міста Дніпропетровськ. Тут відбудеться процедура ідентифікації військовослужбовців.

Згодом відбудеться церемонія поховання загиблих льотчиків та десантників.

Цій події передували складні та напружені перемовини. Результатом переговорів стало тимчасове припинення вогню, під час якого українській стороні з Луганського аеропорту були передані тіла загиблих військовослужбовців. Терористи забрали тіла своїх бойовиків.

Завдання сил АТО забезпечити мир та спокій в регіоні, створити такі умови, в яких мирні мешканці Донецької та Луганської областей відчувають себе у безпеці, впевнені у своєму майбутньому.