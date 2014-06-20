Міністр оборони: "Назвете координати хоча б одного танка - він буде негайно знищений"

Сьогодні, 20 червня, під час виступу у Верховній Раді виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль оприлюднив докази того, що військова техніка противника, яка незаконно знаходиться на території України, російського виробництва.

"Ми мали оперативну інформацію про те, що 10 бойових машин «Град» БМ21 пересікли державний кордон України і знаходяться на теренах нашої держави. Одна машина була нами знищена і захоплена, і ми дійсно знайшли в цій машині докази, що це машина з 18 мотострілецької бригади з Чечні, з південного військового округу РФ. Там були блокноти, карточка вогню, печаті цієї бригади. Нами зараз виявлено 6 таких машин, крім уже захопленої. Ми тримаємо їх у полі зору, відслідковуємо, і щойно вони з’являються на дальності гарматного пострілу, ми одразу відкриваємо вогонь. Фактично наші дії не дають їм можливості відкрити прицільний вогонь. Нами зафіксовано тільки два моменти, коли реактивні установки відкривали вогонь, це по населеному пункту Білопілля та населеному пункту Амвросіївка. В решті ми не даємо можливості це зробити", — розповів виконуючий обов’язки Міністра оборони України.

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Він також повідомив, що було виявлено 3 танки.

"Два з них нами було пошкоджено минулого тижня в районі Савур-Могили, причому один повністю зруйнований, інший противникам вдалося евакуювати. Це танки Т-64 з російської армії, без номерів, акуратно зафарбовані — ми їх також відслідковуємо. Також у наших противників є 2 танки ІС-2, це танки, які зняти з п’єдесталу, але рухається тільки один, у ньому нема боєприпасів. Він теж нами відслідковується. Крім того є до 5 БТРів, ми їх періодично знищуємо і тримаємо ці питання на контролі. Минулого тижня ми повністю закрили можливість надходження з РФ будь-якої бронетанкової техніки в Україну", — повідомив Коваль.

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Виконуючий обов’язки керівника вітчизняного оборонного відомства розповів, що у госпіталях зараз лікуються 296 поранених, і всі вони знаходяться в нормальних умовах.

"Позаду бойових порядків ми розгорнули 2 польових госпіталі, де надаємо потрібну медичну допомогу, евакуація йде повним ходом. Ліками повністю забезпечені, проблемних питань немає. Ми забираємо усіх, хто має кульові поранення, з інших військових формувань, оскільки наші лікарі мають великий досвід роботи в «гарячих» точках, медики працюють з повною віддачею", — наголосив Коваль.

Він відзначив, що генерали Збройних Сил України несуть повну відповідальність за те що відбувається зараз, тому що АТО керують саме генерали і офіцери ЗС України.

"Звертаюся до всіх. Армії потрібна підтримка. Проти армії проводиться потужна інформаційна пропаганда, і є багато учасників антиукраїнської пропаганди. Якщо ви назвете координати хоча б одного танка, він буде негайно знищений. Я вам даю слово", — наголосив Коваль.